"Hunger Race" un vrai défi sportif et solidaire à réaliser par équipe de quatre !

Marche, trail, kayak, death-ride, parcours d'obstacles .... pour un affrontement de trois parcours en pleine forêt ardennaise.

Un grand défi que vont tenter de remporter quatre Arlonais, Cindy Herr, Alexadra Merlot, Christophe Simon et Christophe Martin.

Terry Lemmens à pris contact avec Christophe Simon ce mardi dans Aller/Retour !

ET si vous souhaitez ne savoir plus c'est notamment via FACEBOOK