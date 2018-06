Quatre cigogneaux sont nés à l'Aquascope de Virelles !

Fin février, deux Cigognes blanches font une arrivée très remarquée à l’Aquascope Virelles. Parades amoureuses, apport de matériaux au nid et accouplements s’enchainent pour le plus grand bonheur de leurs admirateurs.

Et à la mi mai, surprise ! Quatre cigogneaux font leur apparition. Si tout se passe bien, les petits resteront encore 15 jours au nid.

Suivre leur évolution s'avère très amusant : les voir grandir, assister à leurs premiers essais d’envol… avant le grand départ en août. Cap sur l’Afrique ! Afin de faire connaître cette espèce au plus grand nombre, l’Aquascope Virelles organise chaque jour des séances d’observation. Durant ces permanences, des animateurs spécialisés commentent cette nidification exceptionnelle et répondent à toutes vos questions. De plus, un matériel optique de grande qualité est mis à disposition pour permettre à chacun de pénétrer dans l’intimité d’une famille de Cigogne blanche sans les déranger. Le dévouement des parents envers leurs jeunes constitue un spectacle émouvant et passionnant qu’il ne faut pas manquer !

Ecoutez Virginie Hess de Natagora....