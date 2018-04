Quatre Brabançons embarqueront le 12 décembre prochain pour ... une traversée de l'Atlantique à la rame !

Simon Collot, Kevin Puylaerts, Thomas Sohet et Guillaume Vanderwinnen prendront en effet part à cette fabuleuse aventure. Une traversée à la rame sur une distance de plus de 5000 kilomètres. Ils ont baptisé ce projet "Row Your Dream" que vous pouvez d'ores et déjà suivre via FACEBOOK et les quatre comparses sont en recherche de sponsors. Le budget pour cette aventure est en effet élevé, entre 80 000 et 100 000 euros. Ce projet viendra en soutien à l'ASBL Tada qui stimule la curiosé des enfants de quartiers bruxellois socio-économique vulnérables. Ecoutez Guillaume Vanderwerwinnen, invité d'Aller/Retour ce mercredi.

Et si vous souhaitez les soutenir, c'est ICI