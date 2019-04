"Proust Alors" parcs d'attractions lentes pour .... adultes pressés !

"Proust Alors" parcs d'attractions lente pour .... adultes pressés ! - Aller/retour Namur,... "Proust alors ! " est un parc d'attractions lentes pour .. adultes pressés . Derrière la formule qui peut faire sourire, une vraie volonté, celle de faire ralentir un monde qui va bien trop vite ! rganisé par l'asbl namuroise Le Siroteur cette première édition se déroulera ces 20 et 21 avril de 9 h à 22 h au Centre Culturel d'Emines. Au programme, une trentaine d'espaces de détente et de jeu, un atelier cuisine sans appareil électriques et un peu de restauration locale. Entrée gratuite. "Proust Alors ! " une occasion de se déconnecter du rythme habituel et des technologies pour se reconnecter à soi et aux autres en partageant des moments suspendus dans une ambiance farfelue. Ecoutez Thomas Fernemont