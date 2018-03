Promosport propose des activités, des stages pour enfants et adultes !

Forts de 15 années d'expérience, Promosport vous propose une multitude d'activités dans le Brabant wallon , à Bruxelles , à Liège et en province de Namur .

Envie de découvrir les plaisirs de l'eau, de pratiquer une activité sportive ou de prendre soin de votre santé, alors n'hésitez plus et rejoignez-nous ! Une ambiance conviviale, une formation de qualité et un encadrement professionnel par des spécialistes du sport vous attend.

A travers leurs activités sportives et d'éveils, Promosport souhaitons également apprendre à vos enfants différentes valeurs telles que le respect, l'autonomie, la convivialité et la sociabilité.

