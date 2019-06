La période de vacances c'est aussi et souvent l'occasion de se désencombrer et de faire le tri !

Et pour se rendre la vie plus simple, plus facile, débarrassez vous du "superflu" !

Tout est avantage :

- moins de choses c'est moins cher

- moins de choses, c'est plus facile à ranger et à nettoyer

- moins de choses c'est meilleur pour l'environnement

Ecoutez les conseils de Marie-Noëlle Minet de l'AIVE. C'est notre séquence Zéro Déchet