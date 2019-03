Présentation du film "Aujourd'hui" dans le cadre du Festival Terre Ferme à Rochefort

Le Festival Terre Ferme se tient jusqu'au 27 mars au Centre Culturel et propose des moments de rencontre autour de la ruralité via des spectacle, des conférences, des animations et donc le nouveau film de David Islas "Aujourd'hui" qui sera présenté ce vendredi 15. Un film qui traite des initiatives citoyennes visant à rendre notre société plus durable et convivial. Il montre des citoyens de la région de Rochefort qui travaillent ensemble et unissent leurs forces, leur créativité et leur énergie pour lancer des actions et projets concret. Leur objectif : engendrer un changement positif dans leur lieu de vie.

