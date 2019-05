Préparez vos vacances de manière durable ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Tourisme éco-responsable : pas compliqué ni barbant ou ennuyeux. Les vacances peuvent être un moment d’évasion, de découvertes, d’échanges tout en minimisant les impacts sur l’environnement et en respectant la population locale. C'est ce que préconise l'asbl ECOCONSO et sa représentante, Stéphanie Grofils. Le premier point à réfléchir... la situation ! On peut se dépayser et se relaxer sans aller au bout du monde ! Ensuite, éviter le tourisme de masse Niveau déplacement, si possible ne prenez pas l'avion, c'est celui qui pollue le plus Evitez les gros complexes touristiques, favoriser la maison d'hôtes ou les gîtes Ecoutez Stéphanie Grofils