Première édition du Wablief Festival ce 14 avril à Jambes

Prenez une équipe de passionnés de musique, qui aiment aller voir des concerts et quelques fois en organiser, qui aiment aussi et surtout se rassembler pour faire la fête entre amis en dégustant de bonnes choses et en écoutant du bon son et qui enfin, aiment porter des projets un peu fous et voilà le résultat.

À travers cet événement, les organisateur veulent ouvrir les frontières linguistiques et communautaires parce que la musique est source de rassemblement et de partage. Ils espèrent également encourager d'autres organisateurs et médias, vecteurs de culture musicale à travailler dans une même optique dans leur programmation.

Durant cette soirée, vous aurez l'occasion d'apprécier les performances des artistes à travers des concerts voyageant entre le hip-hop, le rock ou encore la performance de DJ champions en titre du "DMC world DJ Championships". Vous pourrez également apprécier la sélection de bières spéciales brassées au nord choisies tout spécialement pour l'occasion, notre restauration typique ou découvrir les trésors cachés dans les tiroirs de nos pop-up stores.



Toutes les infos via le SITE

