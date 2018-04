Premier EP pour la jeune chanteuse de Godinne Anna Winkin

La jeune femme chante depuis.. toujours. Pour réaliser son rêve et faire de la chanson son métier, elle a osé faire le grand saut pour suivre des études dans des écoles londonniennes particulièrement réputées : un bac en musique populaire au "British Institute of Moderne Mus" et un master en jazz à la "Guildhall School of Music and Drama". Elle a écrit et composé les morceaux de ce premier mini album "Space of Love". Elle était l'invitée d'Aller/Retour ce mercredi 4 avril 2018