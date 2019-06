Plusieurs postes d'électricien en éclairage public en province de Namur ! - Aller/Retour Namur,... Direction la province de Namur avec plusieurs postes d’électricien en éclairage public. Dans le cadre de la modernisation remplacement en LED des éclairages public du réseau autoroutier wallon, les entreprises Génetec, Citelum, Angetec et Jacobs recherchent pour l'ensemble de leurs sites en Wallonie, 10 personnes motivées et diplômées A2 (sans expérience obligatoire) en électricité ou en électromécanique Vous pouvez envoyer votre candidature par courrier ou par mail de préférence à l'attention de Mr Fourmanois Samuel en indiquant la référence de l'offre (Noë 2877775). Le Forem Samuel Fourmanois Avenue Prince de Liège, 137 5100 JAMBES BELGIQUE Téléphone : 081/48 69 33 Email : samuel.fourmanois@forem.be Plus de détails en compagnie d'Isabelle Hubert Chargée de Communication au Forem