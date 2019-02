Planter des haies ! C'est plus que positif !

Plantez des haies ! C'est vraiment important, et pour la faune et pour la flore et pour la biodiversité !

Certes on constate encore, hélas, beaucoup de défrichement, d'élagage sauvage, notamment le long des voies ferrées et des axes routiers. D'autre part, certains particuliers semblent de plus en plus soucieux d'écologie et de protection de la nature . Et, planter des haies, c'est du positif. Cela contribue à embellir les paysages et renforce le maillage écologique. Et cela sert aussi d'abri aux animaux en pature.

A condition de bien choisir ses essences et de prendre des espèces indigènes : noisetiers, prunelliers, hêtres, charmes, aubépines, fusains, viornes, églantiers.. Et pour vous aider n'hésitez pas à faire appel au Réseau nature de Natagora !



Sachez que vous pouvez encore planter jusqu'à la fin du mois de mars (hors périodes de gel)

Virginie Hess met l'accent sur l'importance des haies dans nos jardins et nos campagnes !