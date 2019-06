Plan d'action transfrontalier pour les pollinisateurs sauvages ! Détails en compagnie de Virginie... En Wallonie, en Flandre et au nord de la France, les partenaires du projet Interreg SAPOLL ont élaboré un plan d’action ambitieux en faveur des pollinisateurs sauvages - en concertation avec les acteurs de ce territoire transfrontalier. Ce plan établit pour la première fois, à une échelle transfrontalière, un état des lieux de la situation globale et régionale de ces insecte et des actions déjà mises en oeuvre par divers acteurs du territoire. Il reprend 35 types d'action à réaliser sur une durée de 10 ans. Un plan ambitieux qui nécessitera de débloquer des moyens financiers adéquats sans quoi le déclin des pollinisateurs sauvages ne fera que s'accélérer.. Ecoutez Virginie Hess