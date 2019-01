Piwi Leman et ..... la Bière d'Ottignies dans votre émission En Direct ce vendredi

ou via son SITE

En concert avec Cédric Gervy à la MJ Vitamine Z de Wavre le 18 janvier notamment . Vous pouvez suivre l'actualité notamment via Facebook

Après 20 ans de route et de collaborations musicales, Piwi a lancé son projet solo. "Toujours debout" est le titre de son dernier album.

Une voix, une gueule, des boniments, un ukulélé et quelques surprises percussives . Entre Punk/Rock et poésie, voici Piwi Leman qui sera notre premier invité. Chanteur, batteur, percussionniste, parolier... le jeune homme vit à Vieux-Genappe en Brabant wallon.

En deuxième partie d'émission nous vous présenterons la .. bière d'Ottignies !

Cette jeune brasserie artisanale créée en 2018 respecte les traditions et les techniques de brassage d’autrefois.

Après un cycle de 6 semaines, les arômes et parfums de la bière sont arrivés à maturité. Ce lent processus, garant de la qualité, donne naissance à l’âme et à l’identité de cette bière bien caractérisée par sa légère amertume et sa parfaite fraicheur. Cette première bière est une blonde à haute fermentation qui titre à 5,5 degrés.

Didier Bacq est l'un des gérants. Il sera le second invité de En Direct ce vendredi.

