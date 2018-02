Pierre Derhet, jeune ténor de Gesves, Namurois de l'année 2017

C'était il y a quelques semaines lors d'une cérémonie co-organisée par la revue Confluent et la Province de Namur.

La passion de Pierre Derhet ? Le Chant ! Le jeune homme a grandit dans un univers musical, avec des parents professeur de musique et de pédagogie musicale . Enfin, il chante déjà dans des choeurs et des chorales. C'est à l'âge de 18 ans qui se lance dans le chant individuel à l'Académie de Ciney. A 20 ans, il intègre l'IMEP à Namur et ensuite "L'Européan vocal department".

Tenor au style raffiné, au vibrato subtil et à la voix claire, Pierre Derhet se sent particulièrement à l'aise dans la musique baroque.

Il a d'ailleurs été repéré et engagé par le grand chef d'orchestre René Jacobs, pour une production en janvier 2017

