Philippe Moës, photographe naturaliste et Julien Collard, comedien, invités de votre émission En Direct depuis la Brasserie du Quartier Latin à Marche-en-Famenne

Julien a fait également partie des Royales Marionnettes où il s'est produit dans 4 spectacles. Un parcours professionnel de 17 ans. A ce jour Julien a décidé de "faire une parenthèse"... de se consacrer un peu plus à ses proches, mais également de vivre ses passions. Et notamment de la gestion de la " Brasserie de la Lesse" à Eprave et de " Ciné Gedinne "

Notre second invité est un autre passionné, mais de nature ! Photographe naturaliste et animalier, Philippe Moes s'est lancé dans la photographe, en autodidacte complet dès 1988 avec pour un seule arme un objectif Yaschica 135 mm F5.6 emprunté à son .. .papa. S'ensuivent des études de foresterie, puis d'agronomie, de pédagogie et de guide-nature. Son matériel évolue, et à l'âge de 20 ans il signe son premier contrat avec une agence photographique .C'est alors le début d'une semi-professionnalisation.

Au fil des ans, Philippe se passionne pour les beaux livres et produit ses propres ouvrages dans lesquels il met un point d'honneur à réaliser des textes autant que les images. Citons notamment "Instants Fragiles" (Editions Eole), "Ardenne, de sève et de sang" (Editions Racine", "Vie sauvage - l'Ardenne" (Editions Weyrich), "De Perles et de Feu" (Editions du Perron), "Au coeur des couleurs" (Editions Weyrich) et plus récemment "Forêt secrète" chez Weyrich.

Histoire de gagner un peu de visibilité à l'étranger et de se frotter aux grands professionnels de la discipline, Philippe a participé à des concours internationaux et ainsi eu le plaisir d'obtenir quelques prix dans des catégories aussi diverses que celles de mammifères, des oiseaux, des plantes, des paysages ...

Philippe Moës s'investit également dans diverses associations bénévoles. Il anime aussi des stages d'initiation à la photographie naturaliste.

