Participez aux "Rencontres Eat Local"

Depuis le 23 février dernier et jusqu'au 9 novembre prochain, ne manquez pas les ... Rencontres Eat Local !

Le concept? Aller à la rencontre du terroir wallon en magnifiant le savoir-faire de ses producteurs et de ses chefs !

Comment? En proposant de vivre une expérience inédite grâce à la rencontre entre un chef gastronomique - un chef découverte (le régional de l'étape) et un producteur wallon.



Le déroulé d'une rencontre? Visite d'un lieu par le producteur ou le propriétaire qui raconte son histoire et son savoir-faire. La visite se poursuit par une dégustation des produits et/ou par un déjeuner gastronomique réalisé par le Chef Kevin Roquet.