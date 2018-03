Participez aux actions de protection des batraciens proposées par Natagora

Chaque année, dès la remontée des températures et la fin des gelées, les amphibiens sortent d'hibernation pour se reproduire.

De nombreuses actions et campagnes de sensibilisation sont menées aux quatre coins de nos provinces.

Et Natagora, entre autres, appelle à la vigilance sur les routes et invite le grand public à participer aux opérations de sauvetage des batraciens pour les aider à traverser les axes routiers meurtriers.

Si vous souhaitez rejoindre les volontaires, consulter le programme des actions ICI

Ecoutez Virginie Hess, de Natagora....