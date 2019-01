Participez au recensement des Chauves-Souris !

Sortez vos lampes, vos jumelles et vos carnets ! La saison hivernales est propose au recensement des chauves-souris !

Plectotus est le pôle chauves-souris de Natagora. Ce groupe de travail s'appuie sur l'énergie de très nombreux volontaires passionnés, répartis dans toute la Belgique francophone, qui s'activent dans différents pôles d'activités. Une seule motivation les anime : partager leurs connaissances et expériences avec tous afin de protéger les chauves-souris au mieux. Et rien de tel que la période hivernale pour recenser ces chiroptère. Des dizaines de journées d'inventaires ont lieu durant toute la saison, sur l'ensemble du territoire ! Toutes les infos via le SITE

Virginie Hess nous en dit plus ..