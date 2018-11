Oyé, oyé !!! Nous avons besoin de vos jeux et jouets d'autrefois...

Appel à la population !

Dans le cadre de la création d’une exposition intergénérationnelle " Jeux et Jouets d’autrefois ", offrez une nouvelle vie à vos jouets d’autrefois !

Après le succès de l’exposition créée la saison dernière sur l’évolution du pain et de ses ateliers " Fabrications de pains d’ici et d’ailleurs ", le groupe des aînés et la Ligue des Familles de Bertrix en partenariat avec le Centre Culturel, le Service Petite Enfance, le Gal Ardenne Méridionale, le CCCA, l’Envol, les Accueils extra-scolaires communaux et la Bibliothèque publique se lancent dans une nouvelle aventure intergénérationnelle.

Cette saison, les jeux et jouets anciens ainsi que leur évolution seront mis à l’honneur du lundi 18/02 au mardi 26/02/2019. En parallèle du spectacle Bizar programmé en scolaire, des visites guidées et des animations seront organisées pour les élèves à partir de la 3ème maternelle. L’exposition sera également ouverte au public les samedi 23 et vendredi 24/02 .

L’objectif de ce projet est de favoriser la transmission entre les différentes générations, l’échange de savoirs et de savoir-faire pour créer ainsi des synergies permettant aux enfants de s’ouvrir à la diversité et au décloisonnement des générations.

Pour ce faire, rien de mieux qu’un thème attractif et fédérateur ! Ce qui explique le choix des jeux et jouets anciens. Afin d’achalander l’exposition, les créateurs du projet recherchent des jouets et jeux anciens (50 ans et plus) à exposer : poupées, ours en peluches, jeux de société, marionnettes, petites voitures, trains, jokari, maison de poupée, garage, …

Inutile de vous séparer définitivement de vos trésors, un simple prêt convient parfaitement aux organisateurs et il sera pris grand soin de vos joujoux !

Vous êtes prêts à les aider ? Faites-vous connaître au 061/41 23 00 (Marianne Haineaux).

Infos : Centre culturel de Bertrix 061/41 23 00 – cc.bertrix@belgacom.net