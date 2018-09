Les écoles fondamentales et Hautes Ecoles wallonnes ont jusqu'au 30 novembre pour répondre à l'appel à projets "Ose le vert, recrée ta cour".

Pour des cours de récréation nature "bienvenue" et conviviales dans les écoles maternelles et primaires de Wallonie !

Pour sensibiliser les enfants, les reconnecter aux cycles des saisons, apporter de la couleur et de la convivialité, développer un coin nature didactique, un support pédagogique ou encore un espace de jeu naturel, renforcer un projet pédagogique, les actions et aménagements liés aux cours de récréation ...

Il y a 1001 raisons et manières d'apporter plus de nature à l'école. D'autant plus dans les cours de récréation que les enfants fréquentent plusieurs heures par semaine, plusieurs fois par jour durant les récrées, les temps de midi, les garderies du matin ou du soir ...

Inscriptions jusqu'au 30 novembre .



Ecoutez Virginie Hess.