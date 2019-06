Organiser un barbecue "Zéro Dechet"

Organiser un barbecue "Zéro Déchet" - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... C’est la saison des barbecues ! Alors, profitons-en pour nous lancer un nouveau défi facile ! L’organisation d’un barbecue zéro déchet ! En route vers le zéro déchet c’est notre séquence qui revient tous les jeudis en collaboration avec les intercommunales de gestion de déchets, place au BEP environnement en province de Namur avec Carine Bomal. . Et aujourd'hui Carine nous conseille pour la réalisation d'un barbecue zero déchet. - déjà au moment de l'invitation, pensez zéro gaspillage alimentaire ! - identifiez les besoins en quantité avant d'acheter ! - bien mangez avec des produits de saison ! - éviter d'utilisez l'aluminium..;