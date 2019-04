Ophélie Weynants, lauréate de la Vitrine de l'Artisan 2019 - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... Le comité de sélection de la "Vitrine de l'Artisan" a désigné les lauréat(e)s de cette quatorzième édition. Durant les prochains mois, ils/elles représenteront le secteur artisanal auprès du grand public grâce à leurs qualités, leur passion et leur expertise. Parmi eux, Ophélie Weynants, styliste/modéliste à Namur. Dans sa boutique (SITE) Offée vous accueille avec le sourire et réalise ses vêtements de A à Z ! Choisissez des créations de prêt-à-porter en magasin, commandez vos tenues sur mesure ou venez avec vos vieux vêtements pour qu'ils retrouvent une nouvelle vie ! Ophélie était l'invitée de Jean-Marc Decerf dans votre Aller/Retour ce jeudi