Opération "Noir, Jaune, Blues... et après ?" Des journalistes du Soir et de la RTBF vont à la rencontre des habitants ! Cette semaine à ARLON !

Le constat a été fait qu'une partie de la population se sent délaissée, ne s'intéresse plus aux médias, ni aux politiques ...

Dès lors, durant huit mois, des journalistes du journal Le Soir et de la RTBf vont à la rencontre des habitants dans quinze communes, villages ou quartiers de Bruxelles et de Wallonie. Un travail d'immersion pour rencontrer ceux qui ne se sentent plus aujourd'hui représentés, pour leur donner la parole , pour comprendre les difficultés ...

Après Verviers, Uccle, Malmedy, Frameries ... cette semaine l'équipe est en tournage à Arlon.

Notre collègue de l'info à la RTBF et des Niouzz sur Ouftivi était l'invitée de Philippe Lorain dans Luxembourg matin..