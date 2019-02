Offres de postes de technicien de surface pour la région de Durbuy

Dans les différentes tâches, il y aura bien évidemment le nettoyage, il faudra suivre le descriptif de prestations, compléter et rédiger le carnet de bord, effectuer le tri des matières, assurer la maintenance du matériel et de l’outillage, etc.

Comme profil, il faut pouvoir se rendre sur son lieu de travail qui ne sera pas nécessairement désservi par les transports en commun, il faut être flexible au niveau des horaires, pouvoir respecter les consignes, suivre les critères de qualité fixés et s’intégrer dans une équipe.

Il s’agit donc d’une entreprise de Rochefort mais le travail est à effectuer à Durbuy.

rendez-vous au jobday qui est organisé le 15 février prochain c’est -à-dire ce vendredi au Carrefour emploi formation orientation de Marche en famenne. N’hésitez pas à vous inscrire en téléphonant au 081/48 69 49 et n’oubliez pas de vous munir de votre cv, votre carte d’identité et votre carte job pass.

Détails avec Isabelle Hubert