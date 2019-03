Offre d'emploi : un monteur (H/F) de piscines en province de Luxembourg

Plus précisément, pour ce poste, vous devez être capable de réaliser une dalle ou une chape - monter et assembler des blocs en polystyrène - assurer le ferraillage et l'étançonnage - couler le béton - assurer le raccordement sanitaire et électrique de la piscine et enfin réaliser les diverses finitions.

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature (cv + lettre de motivation) par mail : entretien.poolconcept@gmail.com. Pour découvrir l’offre d’emploi en détail, rendez-vous sur le site du Forem avec la référence : 27 32 022

Détails en compagnie d'Isabelle Hubert