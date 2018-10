Offre d'emploi de manutentionnaire en province de Luxembourg...

Direction la province du Luxembourg avec une offre d’emploi de manutentionnaire pour une société situé à Heinsch :



Dimitri Durant recrute un manœuvre en construction pour son entreprise qui a pour but de déblayer des maisons de la cave au grenier et des sites comme les entreprises, avant la mise en vente du bien. Au quotidien, il s’agira d’un travail de manutention diverse (montage de meubles, déblaiement total de l’immeuble, chargement et déchargement de meubles dans un camion). Il y aura également le tri des déchets et le nettoyage du site.



Quel profil faut-il avoir pour postuler ?

Il faudra avoir son permis de conduire, être courageux et en bonne condition physique car il s’agit d’un travail assez lourd physiquement.

Concernant le régime de travail ? : Il s’agit d’un temps partiel de 28h par semaine pour un contrat à durée déterminée de 3 mois avec la possibilité d’un CDI par la suite.



Pour postuler, il suffit de contacter monsieur Durant Dimitri par téléphone au 0493/197 557. Offre numéro 2546459.