Observations.be : le cap des 30 millions d'observations vient d'être franchi chez nous...

Ce mois de novembre 2018 marquera les 10 ans d'existence de notre portail Observations.be. Des milliers de naturalistes l'utilisent quotidiennement, le cap des 30 millions d'observations en Belgique (100 millions au niveau mondial) a été franchi récemment. On y trouve des données concernant plus de 21.000 espèces, depuis les algues jusqu'aux mammifères.

C'est donc une occasion rêvée pour faire le point sur l'apport de cet outil dans la vie d'un naturaliste et pour l'étude et la conservation de la biodiversité en général. Natagora organise donc une journée d'études "spéciale Observations.be" à Namur le 25 novembre prochain, avec l'aide de la Régionale Coeur de Wallonie et de la section Aves-Namur.

Au programme (attention, ce programme concerne toute la biodiversité de notre pays, et pas seulement les oiseaux !):

- le plaisir de se retrouver entre naturalistes et de s'offrir l'occasion de mettre une tête sur des noms que l'on voit sur le portail...

- de nombreux exposés sur les applications scientifiques et surtout sur comment vos observations quotidiennes contribuent directement à la conservation de la nature...

- des explications pratiques sur l'évolution du portail et des trucs et ficelles pour mieux l'utiliser.

Tous les détails ici: https://natagora.be/agenda/10-ans-observationsbe

PAF 5 €, inscription via ce formulaire: https://goo.gl/forms/hRMEUFQAGrtfWNvn1