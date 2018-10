Objectif 0 phyto : l'information 0 pesticide en Wallonie

Ce lundi 15 octobre, l’asbl Adalia 2.0 lance Objectif 0 Phyto : Une série de courtes capsules vidéo destinées à informer et à sensibiliser le citoyen sur les

problématiques liées aux pesticides en Wallonie.



Objectif 0 phyto entend répondre aux questions suivantes : Ai-je encore le droit d’utiliser despesticides pour désherber mon trottoir ? Quelles sont les alternatives dont je dispose pour traiterles mauvaises herbes de mon jardin ? Comment gérer mon espace de vie naturellement ?

Que met en place ma région pour prévenir des risques de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques aux abords des écoles ? Quelles thématiques seront abordées ?



Avec comme premier thème la campagne " Jardiner Sans Pesticides " - un label qui récompense les jardineries qui ont fait le choix de limiter la vente de pesticides dans leur établissement



- Objectif 0 Phyto abordera des thèmes variés comme :

• La nature dans les cimetières

• La gestion différenciée des arbres

• L’entretien des trottoirs

• Les publics vulnérables

• …

Objectif 0 Phyto a pour ambition de couvrir l’actualité liée aux pesticides en Wallonie et les méthodes de gestion différenciée mises en place dans les différentes communes et les espaces verts publics. Les capsules - d’une durée d’une à deux minutes - prendront la forme de micro-reportages, d’interviews, mais aussi de tutoriels visant à informer les citoyens sur les méthodes de jardinage au naturel. Tout cela sur un ton ludique, dans un but de vulgarisation !

Elles seront ponctuellement diffusées sur les réseaux sociaux et disponibles sur le site internet de l’association - www.adalia.be



Adalia 2.0 se veut la plateforme de référence en matière de réduction des pesticides en Wallonie et poursuit sa mission de sensibilisation et de prévention. Pour rappel, les principales missions de l’association sont :



1. S’adresser aux particuliers à travers des campagnes de sensibilisation aux dangers des pesticides et à leurs impacts sur l’environnement et la santé humaine



2. Accompagner les gestionnaires d’espaces verts publics vers des modes d’entretiens respectueux de l’environnement.



La prochaine vidéo sortira pendant les vacances de Toussaint et aura pour thème : “La nature dans les cimetières”.



Cette campagne est à l’initiative de l’asbl Adalia 2.0 et soutenue par la Wallonie