Nouveau site pour la Fédération touristique de la province de Namur "onbouge.be"

Ce nouveau site dédié à l’évènementiel reprend l’ensemble des activités organisées par la Fédération du Tourisme de la Province de Namur. En un clic, parcourez les " Balades pique-nique ", les " Ravel des BBQ " et " la Rando Saint-Jacques de Compostelle " qui vont animer l’été 2018 au Pays des Vallées.

Le site onbouge.be regroupe toutes les informations sur les différents événement de la Fédération. . De plus, vous pourrez réserver facilement pour l’événement de votre choix grâce à la billetterie en ligne accessible directement via le site. Un site pratique et utile qui permettra aux visiteurs de naviguer facilement à travers les différentes organisations festives de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur.

Ecoutez Marie-Hélène Gillis de l'office provincial de Promotion et de Gestion touristiques.

Et pour toutes infos c'est via le SITE