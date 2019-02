Notre séquence culturelle en compagnie de Lisa Joseph !

Il est question aujourd'hui d'un chouette documentaire "Des Cowboys et des Indiens" signé Fabrice" Welts qui s'immisce au coeur du processus créatif des deux fanfarons du cinéma d'animation belge, Vincent Patar et Stéphane Aubier. Il sera projeté à la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne ce 25 février !

En Brabant wallon, Lisa nous convie à participer ce 26 février à une conférence sur la ... littérature érotique par Emmanuel Priels. C'est à la bibliothèque François de Toyer à Rixensart.

Et ne manquez pas ce chouette rendez-vous "Chez Lisa" le vendredi 1er mars . Un événement en 2 ! Dévernissage de l'expo Unia Inoko, artiste hongroise installée à Namur et concert And Everything After.

Ecoutez Lisa au micro de Terry Lemmens