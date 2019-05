Non ! L'ortie n'est pas une "mauvaise herbe" ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... L'ortie est souvent, et à tort, perçue comme une "mauvaise herbe"... Les vertus de l'ortie sont nombreuses : elle est un très bon diurétique, elle agit contre les douleurs de l'arthrite et des rhumatismes et soulage en cas d'inflammation bénigne de la prostate. Les bienfaits de l'ortie sont connus depuis l'Antiquité. C'est l'une des plantes médicinales les plus efficaces. Le purin d'ortie est très utile pour le jardinage, on peut s'en servir contre les pucerons, comme engrais ... On peut aussi la cuisiner et par exemple, faire de la soupe avec les jeunes plants. C'est une plante très intéressante pour les jardins sauvages ! Sur les touffes du jardin, on peut observer des coccinelles qui viennent y pondre leurs oeufs qui donneront des larves qui sont des prédateurs de pucerons. Il y a également une dizaine d'espèces de papillons comme la Petite-Tortue ou le Vulcain dont les chenilles ne vivent que sur l'ortie ! Bref, une plante, certes parfois invasive, mais néanmoins à protéger dans un coin de son jardin ! Ecoutez Virginie Hess de Natagora.