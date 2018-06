Nicolas Cloos, un artiste de la pierre ! Lauréat de "La Vitrine de l'Artisan"

Depuis 12 ans, chaque année, le concours “la Vitrine de l’Artisan” met à l’honneur les métiers artisanaux et " dépoussière " le regard que l’on peut avoir sur ceux-ci. Le vote public est clôturé depuis ce 15 juin et le lauréat est Nicolas Cloos originaire de Tourinnes-la-Grosse et devenu tailleur de pierre, restaurateur de patrimoine bâti.

Autodidacte, touche-à-tout, Nicolas se lance dans son activité indépendante complémentaire en 2014. Depuis ans, les activités de sa petite SPRL se consacrent à la restaurant de patrimoine mais aussi à des chantiers de maçonnerie, de gros oeuvre te d'éco-bioconstruction.

Nicolas était l'invité d'Aller/Retour ce vendredi..

et si vous souhaitez en savoir plus c'est via son SITE