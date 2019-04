Nettoyage de la maison respectueux de l'environnement ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant... Avec le retour du printemps revient cette tradition du... grand nettoyage de la maison ! Le nettoyage de printemps, cette tradition ancestrale qui se perpétue de génération en génération. L’occasion de faire du tri et surtout de nettoyer nos armoires, terrasses, garage et cabanon de jardin de fond en comble. Mais pour un nettoyage en profondeur efficace, il faut s’armer de bons produits. Soit vous vous orientez vers les produits vendus en grande distribution. Si c’est le cas, lisez bien ce qu’il est indiqué sur les étiquettes, respectez les doses et usages prévus, n’hésitez pas à porter des gants et très important, rangez ces produits hors de portée de vos enfants ! L'idéal est la fabrication maison de vos produits d'entretien. Ecoutez Laetitia Canu de l'INBW (Intercommunale du Brabant wallon). C'est notre séquence hebdomadaire Zero Dechet