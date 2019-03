Ne vous laissez pas encombrer par vos ... encombrants !

Et c'est aujourd'hui Laetitia Canu de l'INBW (Intercommunale du Brabant wallon) qui nous entretient des ... encombrants.

Mais qu'est ce donc qu'un encombrant ? Un déchet volumineux dont on souhaite se débarrasser et qui ne rentre donc pas dans votre sac poubelle, ni dans votre conteneur à puce. Mobilier, électro, vieux vélos, vieille baignoire... Tous ces objets sont composés de matériaux variés. Alors comment s'en débarrasser ? En province de Luxembourg, l'AIVE organise des collectes en porte à porte (consulter le calendrier afin de connaitre les dates de récolte). Mais généralement il est demandé au particulier de déposer ses encombrants au recyparc. Ce qui n'est pas toujours chose aisée. Il existe cependant d'autres solutions.

