Ne manquez pas Sarah Letor sur scène à Havelange le 22 mars !

Artiste belge, auteur, compositeur, interprète d'origine italienne, Sarah possède une voix unique avec un grain chaud, groovy, tantôt douce, tantôt puissante et indéniablement soul. Sarah chante depuis son enfance

Elle nous entraîne aux portes de la 'soul', entre Amy Winehouse, Lauren Hill et Adèle.

Combinant énergie et pure émotion, Sarah propose une harmonie parfaite entre force et pudeur. Un véritable rayon de soleil !

Sur scène, Sarah nous emmène dans un univers frais et coloré. Sarah transmet sa musique rayonnante avec de bonnes vibrations et une pointe de folie ! Venez découvrir cette voix en or !

A ne pas manquer ce vendredi 22 mars à 20 H au Centre Culturel de HAVELANGE, salle La Ripaille. Toutes les infos et billets dispo via le site www.cchavelange.be

Sarah était l'invitée de l'émission EN DIRECT ce vendredi.. ecoutez là