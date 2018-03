NATURE & PROGRES : comment bien démarrer un potager bio ?

Notre nouvelle séquence en collaboration avec Nature & Progrès, association de sensibilisation, d'information et de conscientisation du grand public aux problématiques environnementales et sociétales.

Les principaux axes d'action de Nature et Progrès sont :

. le jardinage, l'agriculture et l'alimentation biologiques

. l'écobioconstruction : habitat sain et énergie responsable

. la décroissance.

Ce jeudi, Anne-Sophie Godart chargée de Communication nous propose, en ce début de printemps, des conseils pour bien démarrer un potager bio. Et pour cette première, Nature & Progrès offre à nos auditeurs un ouvrage paru aux Editions Terres Vivantes : Je démarre mon potager bio !

