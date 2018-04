NATAGORA : ravivons les vergers traditionnels, une aubaine pour la biodiversité.

Vergers - © Natagora

Depuis le milieu du XXe siècle, 99 % des vergers traditionnels ont disparu, remplacés par des systèmes de production fruitière ou des cultures plus intensives, grignotés peu à peu par l’urbanisation ou simplement abandonnés. Une catastrophe pour de nombreuses espèces d’insectes, d’oiseaux ou de chauves-souris qui y trouvaient un refuge idéal. Aujourd’hui, dans le Condroz et en Famenne, Natagora se bat pour conserver les quelques parcelles encore existantes et plante de nouveaux fruitiers et les haies pour les protéger. Nous restaurons ainsi un paysage bocager indispensable à la survie et au redéploiement d’une importante biodiversité. Dans les deux années à venir, nous envisageons la restauration de 10 ha de ces prés-vergers, en plantant notamment quelques 400 arbres. Pour acheter les terrains et les plants et organiser les travaux de restauration, nous avons besoin de votre soutien financier. Avec l’achat du terrain et la main d’oeuvre, le coût total de la plantation d’un fruitier haute-tige revient à 300 euros. Quatre dons de 75 euros sont donc nécessaires pour un pommier ou un poirier (terrain compris). Et grâce à votre générosité, vos enfants et petits-enfants en cueilleront les fruits...

Toutes les infos via le site. Ecoutez Virginie Hess de Natagora