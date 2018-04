NATAGORA : L'alyte accoucheur se porte-t-il bien?

L’alyte, ou crapaud accoucheur, doit son nom à une particularité rare chez les amphibiens : non seulement le mâle "aide" la femelle à pondre mais il s’occupe également des œufs.

Depuis quelques années, il semble que l'on soit confronté à une diminution des populations dans certaines zones de Wallonie. Le crapaud accoucheur a notamment fortement régressé en Brabant wallon où seuls quelques sites l’abritent toujours. À l'inverse, au Pays de Herve ou en Hainaut, des populations apparemment en bonne santé se maintiennent. Les raisons de ces situations contrastées ne sont pas toujours comprises par les spécialistes.

Pour tenter d’y voir plus clair, Raînne, le pôle "amphibiens et reptiles" de Natagora lance une enquête afin de vérifier si le crapaud accoucheur est toujours présent dans les quelques 869 sites renseignés par ses observateurs depuis 1985. Chacun peut y participer car, s’il est souvent difficile à observer, son chant est impossible à confondre. Constitué d’une répétition de "toû" flûtés, il égaie les soirées printanières de nombreux villages et quartiers, dont les habitants n’imaginent souvent pas qu’il puisse provenir d’un batracien.

Rendez-vous sur le site de Natagora