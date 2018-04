NATAGORA : adopter une prairie fleurie !

De plus en plus de particuliers adoptent la prairie fleurie, le royaume de tous les pollinisateurs. Des fleurs, des papillons, des insectes divers, des oiseaux ... la protection de la biodiversité et bien sur moins de surface à tondre.

Le travail de tonte est bien souvent corvéable et très répétitif. Alors n'hésitez pas, laissez pousser, laissez fleurir et fauchez une fois par an, en octobre par exemple. Tentez l'expérience et vous serez plus qu'agréablement surpris.

Ecoutez Virginie Hess de Natagora qui nous conseille en matière de prairie fleurie !

Et si vous souhaitez en savoir plus c'est ICI