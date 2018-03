NAMUR GOURMANDE: La Brasserie de la Sambre fait appel à vous.

La Brasserie de la Sambre est basée à Moustier-sur-Sambre et a été créée en 2014 . Trois ans et de nombreux essais plus tard, l'aventure se métamorphosait lorsque les créateurs, dont JC Larsimont ont eu l'occasion de s'installer dans une partie des locaux du Coude à Coude à Moustier. Animés par l'envie de raviver une belle activité brassicole presque éteinte dans une région qui comportait pourtant de nombreuses brasseries réputée ans le passé. L'ouverture des portes s'est déroulée en 2017 Et à ce jour, un peu "victimes" de leur succès, et des installations limitées, les gérants ont besoin d'un petit coup de main afin d'augmenter la capacité de brassage.

