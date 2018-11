Namur : formation de caissier(e) réassortisseur(se)...

Le Forem propose une formation pour se former ou se perfectionner dans le domaine de la vente et pour travailler dans le secteur de la grande et moyenne distribution en tant que caissier/caissière-réassortisseur sur la Province de Namur.

C’est au Centre de Formation du Forem de Saint Servais plus précisément qu’aura lieu cette formation, à deux pas de la gare de Namur. Il est important d’être demandeur d’emploi inscrit au Forem et posséder au minimum le certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI) pour accéder à cette formation.

Quel est le programme de cette formation, quels compétences les stagiaires vont-ils pouvoir acquérir exactement ?

À l’issue de ce parcours de formation, le candidat sera capable :

* d’accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits et services ;

* d’effectuer les tâches de magasinage et/ou d’entreposage ;

* d’assurer la manutention des marchandises ; la présentation et la mise en valeur des marchandises ;

* d’effectuer les opérations liées à l’enregistrement des marchandises et au paiement ;

* de participer aux commandes et aux livraisons ;

* de respecter les règles de sécurité ;

* et enfin de contribuer au bon fonctionnement du magasin dans un esprit " qualité " ;

Quand débute cette formation proposée à Saint Servais ?

La formation débute le 3 décembre 2018 jusqu’au 28 février 2019 avec un stage de fin de formation inclus dans la période. Il est bon de savoir que le Centre est fermé du 24 décembre au 2 janvier

Pour s’inscrire à cette formation, il suffit de contacter le 081/23.45.45 avant le 26 novembre