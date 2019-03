N4 : chantier entre Emptinne et Hogne dès ce 5 mars

Jusqu’à la fin de la semaine : des réparations localisées seront réalisées en direction de Namur afin de pouvoir accueillir le trafic.

La circulation s’effectuera sur une seule voie vers Namur et sur deux voies vers Marche, avec une vitesse limitée à 70 km/h.

A partir du lundi 11 mars : la dernière phase du chantier se concentrera sur la réhabilitation du tronçon Emptinne-Pessoux.

La circulation s’effectuera sur une seule voie dans chaque sens, avec une vitesse limitée à 70 km/h (et localement 50 km/h).

Les commerces, ainsi que les différentes bretelles d’accès et de sortie resteront accessibles pendant cette dernière phase du chantier.

Le chantier devrait être terminé pour la fin juin 2019, si les conditions météo sont favorables.

POUR RAPPEL

Un chantier de réhabilitation de la N4 entre Emptinne et Hogne a débuté à la mi-mai 2018. Ces travaux portent uniquement sur les voies vers Marche et visent à réhabiliter la voirie en profondeur sur environ 14 kilomètres, ainsi que les bretelles d’entrées et de sorties comprises sur ce tronçon, à remplacer les bermes latérale et centrale et à revoir le système d’écoulement des eaux.

Après avoir constaté des dégradations plus importantes au niveau des sous-fondations, le chantier a été réorganisé pour continuer les travaux de la manière la plus optimale possible.