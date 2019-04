Moins de travail, moins de déchets ! Laissez la nature entrer dans votre jardin ! - Aller/Retour... Notre séquence Zero Déchet en collaboration avec les intercommunales de nos provinces ... Le printemps est là ... et les travaux de jardinage ont repris . Et, pour réduire la charge de travail, soyons créatifs et faisons une place àl a nature. Réduire les déchets en valorisant les déchets verts ! et pour ce, la méthode la plus utilisée est le paillage ! Moins de travail, plus de place à la nature. Vous souhaitez réduire la surface du jardin à entretenir ? Laissez donc s'étendre les zones plus "sauvages" ! Vous en avez assez de tondre ? Le mulching est une solution ! Ou alors espacez vos séances de tonte et laissez ainsi les plantes fleurir au bénéfice des insectes. Faites de votre jardin, de votre espace vert, UN PLAISIR et non plus une contrainte et ce dans le respect de la faune et de la flore . Ecoutez Carine Bomal du BEP !