Mobilisez vous pour ramasser les déchets ce dimanche 20 janvier !

Comme chaque troisième dimanche du mois, l'événement "Une heure pour ma ville" invite des volontaires de la province de Namur à un parcours de ramassage des déchets sauvages et clandestins !

L'idée est de sensibiliser les citoyens à la propreté ! Ce dimanche 20 janvier, les communes de Rochefort et de Mettet seront directement concernées !

L'initiative "1 heure pour ma ville" est dûe à David Samin, un YouTubeur qui milite pour une société "zéro déchet". Déjà une vingtaine de villes sont concernées par le mouvement en Belgique francophone, mais également en Suisse et en France.

Véronique Deltour gère l'action pour la ville de Rochefort . Elle était dans Aller/Retour ce mercredi..

Rendez-vous ce dimanche 20 janvier à Rochefort (rue de la Famenne) ou à Ermeton-sur-Biert rue de la Molignée dès 10 H .

Et pour en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK