Mind & Market Namur : plus de 40 projets d'innovation...

Fruit d’une collaboration entre l’Université catholique de Louvain (UCL) et l’association d’entreprises Alliance Centre BW, Mind & Market soutient depuis 2009 des projets entrepreneuriaux innovants, issus de l’ensemble du tissu économique et académique wallon.

L’innovation s’entend ici au sens large (innovation de produits, procédés et services) et dans tous les secteurs d’activité (santé, TIC, ingénierie, chimie, agro-alimentaire, marketing, management, développement durable,...).

Via une plateforme web (www.mindandmarket.be), des rencontres périodiques (apéros afterwork) et des forums régionaux, Mind & Market poursuit 2 objectifs principaux :

• La constitution de l’équipe gagnante autour du ou des porteurs d’un projet innovant.

• La confrontation de l’innovation avec le marché.

Au programme pour les porteurs de projets : des contacts et rencontres avec des entrepreneurs, des experts, des coachs, des entreprises et des organismes de soutien, dont les compétences, l'expérience et la connaissance du marché peuvent servir de catalyseurs à la concrétisation de leurs idées, d’accélérateurs

du développement du projet, de soutien dans les premières étapes de la vie de la start-up.

Pourquoi un tel événement en Province de Namur ?

Namur n’a pas à rougir de ses voisines en matière d’entrepreneuriat. Le forum Mind&Market sera l’occasion de :

 Donner une belle visibilité aux porteurs de projet et entreprises de la région;

 Leur permettre de confronter leur projet d’innovation à l’œil aguerri d’un large public;

 De nouer des contacts opportuns avec d’éventuels partenaires.

En outre, le forum Mind&Market Namur, c’est également une opportunité de promotionner les nombreuses actions de TRAKK, du BEP, de LinKube et de leurs partenaires en termes d’accompagnement pour les porteurs de projet, les start ups et les entreprises déjà établies.