Michel Fautsch, expert en biodiversité...

Actif professionnellement dans la conservation de la nature en Wallonie depuis bientôt 15 ans, Michel Fautsch possède des connaissances globales sur l’ensemble des enjeux qui prévalent dans le domaine. Il croit fondamentalement à la capacité d’une entreprise, d’une organisation ou d’un individu à augmenter de façon progressive son empreinte nature positive et il développe des compétences permettant d’installer la confiance et la motivation pour amener tout un chacun à cheminer dans un processus d’amélioration continue. Son expertise comme photographe nature permet également de disposer d’un matériel de haute qualité pour promouvoir les actions menées.

Né à Namur en 1978, il s’intéresse à la biodiversité dès l’âge de 10 ans, et s’investit dans les mouvements de jeunesse à vocation nature. Ayant pris goût aux disciplines naturalistes et aux chantiers de gestion nature, il obtient son diplôme de guide-nature à 17 ans. Il réalise ensuite des études d’ingénieur agronome des Eaux et Forêts avec un parcours orienté sur la gestion de la biodiversité

Par la suite, il complète son bagage professionnel par différentes formations sur la photographie naturaliste.

Nature in Progress, c’est aussi un réseau de partenaires spécialisés à qui faire appel en fonction de vos projets et de vos attentes précises. Nature in Progress collabore notamment aux projets Bee Welcome et Réseau nature et figure dans la liste des experts biodiversité du Département Nature et Forêts.

Portrait dans votre émission En Direct ...