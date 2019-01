Michael Jones au Centre Culturel de Bastogne le 23 février prochain

Chanteur et guitariste franco-gallois le jeune garçon apprend à jouer de la guitare dès l'âge de 12 ans et forme le groupe Urban District Council Dib Dob Band en 1966 avec lequel il reprend des morceaux de rock. Dans les années 70 il collabore avec divers groupes, dont Taï Phong avec qui il sort son premier titre intitulé "Cherry". Puis, il fait la rencontre de Jean-Jacques Goldman qui lui demande, en 1983, de l'accompagner sur scène lors de ses tournées . En 1985 ils écrivent ensemble le titre "Je te donne" . En 1997 il enregistre son premier album en français "A consommer sans modération" puis en 2004 le disque "Prises et Reprises" qui inclut un titre en hommage à Carole Fredericks "Un dernier blues pour toi".

Entre 2006 et 2012, Michael Jones s'embarque dans diverses aventures en groupes et en solo et sort un album studio "40 60" à l'automne 2013. A la fois guitariste, chanteur, auteur, compositeur, Michael collabore également avec Hallyday ou encore Joe Cocket. Il sera donc au Centre Culturel de Bastogne le 23 février prochain . infos et réservations ICI

Mais avant cela il était l'invité de votre émission Aller/Retour ce lundi ...