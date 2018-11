Mettet : offre d'emploi de gestionnaire production en assurances...

La société Derenne-Finances recrute un gestionnaire sinistre pour travailler en bureau de courtage et dans ses missions il y aura :



La gestion complète de la production du bureau,

L’accueil des clients, identification du besoin, remise d’offres et contrats,

La mises à jour, encodage et vérification dans le système informatique.



Concernant l’expérience professionnelle, il faudra une expérience probante dans le milieu des assurances (entre 2 et 5 ans) et avoir un PCP assurance ainsi que la connaissance du logiciel BRIO. Si vous êtes autonome, ordonné, bien organisé et flexible c’est encore mieux !



Le régime : Il s’agit d’un temps plein de jour de 38 heures par semaine pour un contrat à durée indéterminée. Assurance groupe, chèque repas, 13ème mois et assurance hospitalisation sont des avantages octroyés par la société.



Pour postuler : Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’attention de Madame Sjongers à l’adresse mail : melodie@derenne-finances.be