"Mardi d'Avenir" organisé par le Forem ce 11 juin à Virton

Mardi d'Avenir organisé par le Forem - Aller/Retour Namur, Lux et Brabant wallon - 06/06/2019 La maison de l'Emploi de Virton organise un "Mardi d'Avenir" le 11 juin .. Le but : faire connaitre les nombreux métiers en pénurie et porteurs d'emploi. Il s'agit d'une séance d'information qui présentera les métiers des secteurs bois, construction, industrie, logistique et transport. Il aura lieu le mardi 11 juin prochain à la maison de l’emploi de Virton (ru Charles Magnette numéro 19) dès 9h. Et pour y participer, il suffit de s’inscrire à la maison de l’emploi de Virton ou d’Etalle au 063/24 20 00 ou 063/60 88 40. Détails en compagnie d'Ismérie Lepère